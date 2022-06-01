Смертельне травмування неповнолітньої – на Житомирщині судитимуть майстра лісу, який скоїв «п’яну» ДТП

Ювенальними прокурорами Житомирської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно майстра лісу за фактом порушення правил безпеки руху, скоєного у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смертельного травмування неповнолітньої (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, 38-річний житель Новоград-Волинського району, майстер лісу місцевого лісгоспу, керуючи власним автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу дороги у селі Городниця та скоїв наїзд на неповнолітню дівчину.

Від травм, отриманих унаслідок ДТП, дівчина померла у кареті швидкої допомоги.

За результатами проведеної експертизи, у крові водія виявлено 2, 4 проміле алкоголю.

Досудове розслідування проводив Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Справу розглядатиме Новоград-Волинський міськрайонний суд.

Ювенальні прокурори здійснюватимуть публічне обвинувачення.

За скоєння кримінального правопорушення такою категорії санкцією зазначеної статті передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури