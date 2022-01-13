Смертельное ДТП в Харькове: из-за судейских заморочек 16-летний водитель Infinity может выйти из-под стражи

Николай Харьковский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове может выйти из СИЗО 26 января. В этот день у него истекает срок меры пресечения в виде содержания под стражей, а продлить его юридически некому.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на юридическую компанию, которая представляет интересы потерпевших и семьи погибшего.

“16-летний водитель Infinity Николай Харьковский, обвиняемый в смертельном ДТП в Харькове, может выйти из-под стражи. Все из-за того, что 26 января истекает срок содержания его в СИЗО”, — говорится в сообщении.

В юридической компании сообщают, что дела с участием несовершеннолетних могут рассматривать только судьи с соответствующей специализацией.

“В Червонозаводском райсуде Харькова таких две. Одна из судей сначала назначила заседание, а затем заявила о самоотводе. Другая судья, по нашей информации, должна идти в отпуск», — отмечается в сообщении.

Юридической компании также пояснили, что по закону, если судьи по делу нет, уголовное производство должны передать в другой суд. Этот вопрос должен рассмотреть апелляционный суд.

“Поскольку процедура может затянуться, то вопрос о продлении срока содержания под стражей не решится до конца января. И как следствие обвиняемого освободят из-под стражи. Существует риск того, что обвиняемый может пытаться избежать наказания. В частности, покинет страну или попытается повлиять на свидетелей и потерпевших, что повлечет затягивание рассмотрения дела”, — говорится в сообщении.

Спикер прокуратуры Харькова Дмитрий Чубенко отметил, что сейчас у прокуратуры нет информации, на кого из судей будет распределено дело.

“Соответственно и говорить о возможности освобождения обвиняемого из-под стражи некорректно. По нашей информации, в этом суде есть больше судей, которые могут рассматривать указанную категорию дел. Мы контролируем эту ситуацию. Могу заверить, что обвиняемый не выйдет из под стражи из-за нарушений с нашей стороны сроков избрания меры пресечения”, — сказал Чубенко.

Что было раньше

Судья Червонозаводского суда Харькова Татьяна Янцовская заявила самоотвод в деле 16-летнего водителя Infinity Николая Харьковского. Она ранее дала два года условно Харьковскому, который ранил из травматического пистолета в 2019 году двух человек.

В Червонозаводском суде Харькова на 19 января запланировано подготовительное судебное заседание по делу Николая Харьковского.

Контекст

6 октября примерно в 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трех пассажиров Infiniti — двух парней 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу. В полиции отметили, что водители обоих транспортных средств не имеют признаков алкогольного опьянения.

Фигурантом по делу является 16-летний водитель Infiniti, которого задержали в результате автоаварии. 27 октября ему объявили подозрение. 28 октября суд в Харькове отправил парня в СИЗО на два месяца без альтернативы в виде залога.

Как стало известно УНН, родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса. В таком случае им может грозить лишение свободы до 5 лет.

Сам водитель Infinity на момент совершения смертельного ДТП в городе Харьков не имел расстройства психической деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния психики.

В декабре 2021 года завершили досудебное расследование по делу о смертельном ДТП в Харькове с участием 16-летнего Харьковского.