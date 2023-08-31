Смілянські поліцейські затримали чоловіка, який розстріляв з пістолета своїх знайомих

Камʼянчанину загрожує до семи років позбавлення волі. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

До поліції надійшло повідомлення від двох жителів Кам’янка про вчинення хуліганських дій. Потерпілі розповіли, що їх знайомий, під час раптово виниклого конфлікту, на грунті раніше неприязних відносин, схопив пістолет і здійснив кілька пострілів у їх бік, поранивши нижні кінцівки.

Потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Медики надали необхідну допомогу та повідомили, що загрози їхньому життю немає.

41-річного правопорушника правоохоронці затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України.

У чоловіка правоохоронці вилучили пістолет, набої до нього та інші речові докази.

Слідчі Смілянського відділу поліції, за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури оголосили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області