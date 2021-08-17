«Смотрящему» і його спільникам повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу та організації постачання наркотиків до колонії на Київщині

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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність злочинної групи на чолі з так званим смотрящим за державною установою «Білоцерківська виправна колонія № 35».

За даними слідства, 27-річний чоловік, який відбуває покарання у вказаному виправному закладі за вчинення грабежу, призначений в «кримінальних колах» так званим смотрящим та став поширювати в установі свій злочинний вплив.

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Підозрюваний створив злочинну групу, до якої залучив інших в’язнів, взявши на себе усю повноту неформальної влади. Кожному учаснику групи він визначив чітке коло обов’язків та безпосередньо контролював «общак» — здобуті злочинним шляхом кошти та майно, зокрема за рахунок налагодження каналу постачання та збуту в’язням наркотичних засобів й психотропних речовин.

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До протиправних дій він залучив особу, яка поставляла наркотики на територію виправної колонії.

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Під час проведення ряду санкціонованих обшуків на території ДУ «Білоцерківська виправна колонія № 35» та за місцем мешкання спільника «на волі» виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, які свідчать про протиправну діяльність, згортки з можливими залишками наркотичної речовини (метадону) та речовину рослинного походження.

Організатору злочину повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу, організації каналу збуту наркотиків ( ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України), його спільників підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Операцію з викриття проведено Київською обласною прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Київській області, Управлінням стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України із залученням працівників кінологічного центру ГУНП в Київській області за сприяння співробітників ДУ «Білоцерківська виправна колонія № 35».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура

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