«Смотрящему» і його спільникам повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу та організації постачання наркотиків до колонії на Київщині

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та припинено діяльність злочинної групи на чолі з так званим смотрящим за державною установою «Білоцерківська виправна колонія № 35».

За даними слідства, 27-річний чоловік, який відбуває покарання у вказаному виправному закладі за вчинення грабежу, призначений в «кримінальних колах» так званим смотрящим та став поширювати в установі свій злочинний вплив.

Підозрюваний створив злочинну групу, до якої залучив інших в’язнів, взявши на себе усю повноту неформальної влади. Кожному учаснику групи він визначив чітке коло обов’язків та безпосередньо контролював «общак» — здобуті злочинним шляхом кошти та майно, зокрема за рахунок налагодження каналу постачання та збуту в’язням наркотичних засобів й психотропних речовин.

До протиправних дій він залучив особу, яка поставляла наркотики на територію виправної колонії.

Під час проведення ряду санкціонованих обшуків на території ДУ «Білоцерківська виправна колонія № 35» та за місцем мешкання спільника «на волі» виявлено та вилучено мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, які свідчать про протиправну діяльність, згортки з можливими залишками наркотичної речовини (метадону) та речовину рослинного походження.

Організатору злочину повідомили про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу, організації каналу збуту наркотиків ( ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України), його спільників підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 307 КК України).

Операцію з викриття проведено Київською обласною прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Київській області, Управлінням стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України із залученням працівників кінологічного центру ГУНП в Київській області за сприяння співробітників ДУ «Білоцерківська виправна колонія № 35».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура