«Смотрящі» організували «сходку» у виправній колонії Сумщини: до суду скеровано обвинувальний акт

Фігурантам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

У січні 2022 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області та слідчі обласної поліції викрили протиправну діяльність суб’єктів підвищеного злочинного впливу.

Вийшовши на свободу, «авторитет» за допомогою мобільного зв’язку організував на території колонії «сходку». Допомагали в її організації двоє утриманців установи, одного з яких на злочинному зібранні призначили так званим «смотрящим» та доручили здійснювати контроль за «злодійською касою».

28 січня двом «смотрящим» та їхньому спільникові – «кримінальному авторитетові» — слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 255-2 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) Кримінального кодексу України.

Вчора, 29 червня, за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури обвинувальний акт було скеровано на розгляд суду.

Обвинуваченим може загрожувати від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України