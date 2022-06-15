«Смотрящого» Львівської установи виконання покарань засуджено до 9 з половиною років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Львівської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним у встановленні та поширенні злочинного впливу в установах виконання покарань, а також незаконному збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 255-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання – 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що громадянин, будучи раніше засудженим за вчинення умисного вбивства, утримуючись в ДУ «Львівська установа виконання покарань № 19», перейняв на себе неформальну владу в злочинному середовищі у цій установі.

Він набув статусу «смотрящого», забезпечував контроль за виконанням визначених ним правил поведінки, організував надходження до установи «важких» наркотиків, мобільних телефонів, вирішував спори, які виникали між ув’язненими з точки зору неписаних кримінальних законів. Він позиціонував себе як «мировий суддя» у злочинному середовищі.

Офіс Генпрокурора