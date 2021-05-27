«Смотрящого» за виправною колонією на Херсонщині та його спільницю підозрюють у постачанні наркотиків засудженим

Уродженцю Києва, який відбуває покарання в колонії за розбій, також інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу.

Встановлено, що разом із медичною працівницею установи відбування покарань «смотрящий» організував канал постачання наркотичних речовин на територію колонії. Жінка відповідала за отримання готового «товару» у поштових відділеннях та проносила наркотики до установи. Чоловік, маючи авторитет серед інших в’язнів, збував наркозалежним «продукцію».

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області спільно зі слідчими обласного управління поліції та за сприяння працівників колонії викрили незаконний канал постачання наркотиків.

Учора, 26 травня, «смотрящому» за виправною колонією повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу в установі відбування покарань) та ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України – раніше за цією ж статтею повідомили про підозру й медпрацівниці виправної установи.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України