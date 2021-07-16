«Смотрящому» у колонії на Житомирщині повідомили про підозру в поширенні злочинного впливу, виготовленні та збуті наркотиків

Фігурант має статус так званого «смотрящого» за однією із дільниць виправної колонії. Він організував канал постачання наркотиків до виправної установи, залучивши до протиправної діяльності інших засуджених. Крім цього, мав авторитет серед утриманців установи, закликав їх порушувати правила відбування покарання та дотримуватися злодійських традицій.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області задокументували поширення зловмисником злочинного впливу на території виправної колонії.

На підставі отриманих доказів 15 липня слідчі Коростенського районного управління поліції області за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури повідомили «смотрящому» про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених одразу кількома статтями Кримінального кодексу України:

— ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу в установі відбування покарань);

— ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

— ч. 3 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів).

— ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Заходи проводились із взаємодією з оперативним підрозділом виправної колонії.

Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам незаконного постачання наркотиків до виправної колонії.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України