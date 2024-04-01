«Смотрящий» житомирського СІЗО та його спільники виманили у рідних військовослужбовців понад ₴500 тис.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури групі осіб у складі двох ув’язнених та пособниці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України).

Крім цього, одному з ув’язнених – організатору інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу в слідчому ізоляторі (ч. 2 ст. 255-1 КК України).

У ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом скоєння шахрайства, про яке ми нещодавно повідомляли, встановлено нові факти, обставини та особи, причетні до злочину.

Зокрема, організував схему заволодіння чужими коштами 35-річний ув’язнений, так званий «кримінальний авторитет», який перебуває у слідчому ізоляторі при установі виконання покарань Житомирщини. Серед засуджених його визначено «смотрящим». Він розподіляв кошти, майно серед ув’язнених, спонукав їх дотримуватися «правильних» зі злодійської точки зору правил поведінки тощо.

Для реалізації шахрайської схеми залучив свого співкамерника. Він, у свою чергу – знайому житомирянку, яка перебуває на волі.

Кожен виконував свою роль. Ув’язнений у соцмережах знаходив інформацію про безвісти зниклих військовослужбовців, тих, хто перебуває у російському полоні чи загиблих у зоні бойових дій, розміщену рідними. Зв’язувався з ними, представлявся співробітником ТЦК та СП, або координаційного штабу, або членом пошукової групи та пропонував допомогу. При цьому зазначав, що необхідні певні кошти.

Пособниця на волі відкрила у різних банківських установах рахунки та надала спільнику реквізити з доступом у системі WEB-банкінгу. На них від рідних, які розшукували безвісти зниклих у боях братів, сподівалися повернути з російського полону синів, надходили різні суми.

Дехто віддавав мало не всі заощадження – понад 200 тис. грн.

Від шахрайських дій потерпіло майже три десятки жителів різних областей. Підозрювані виманили у людей майже 500 тис. грн.

Досудове розслідування проводить ГУНП в області, оперативний супровід – УСБУ в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури