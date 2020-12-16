Снежану Круглякову, осужденную пожизненно за двойное убийство, этапировали в Качановскую колонию

24-летняя гражданка Российской Федерации будет отбывать наказание за убийство родного дяди и его супруги, которые стали ее опекунами.

Как сообщили Newsroom в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний, девушку этапировали из Лукьяновского изолятора столицы в Качановскую колонию, где есть сектор среднего уровня безопасности для пожизненно осужденных. Сейчас здесь содержатся 22 женщины, которых приговорили к высшей мере наказания.

Снежана Круглякова находится в учреждении с 11 декабря, а после двухнедельного карантина состоится заседание распределительной комиссии, которая закрепит за девушкой определенную комнату и определит, какой работой она будет заниматься в колонии. Напомним, в Качановской колонии №54 есть швейное производство.

По материалам судебного разбирательства, два года назад Снежана Круглякова убила в Чернигове родного дядю и его жену, которые с 12 лет были ее законными опекунами. Мужчине досталось 33 удара ножом, а женщине — 38.

Во время разбирательства выяснилось, что в 2008 году родной брат отца забрал девочку-подростка их российской глубинки, где ее воспитывала асоциальная мать. Супруги из Чернигова стали официальными опекунами и новой семьей Снежаны. Версии произошедшего в роковой вечер разнились: по один данным, девушка защищала приемную мать, когда на нее набросился подвыпивший отец, по другим — супруги осуждали Снежану за нетрадиционную ориентацию и на этой почве возник конфликт.

Деснянский суд Чернигова назначил за убийство высшую меру наказания. Апелляционная и Верховная инстанции оставили первый приговор без изменений. По закону, просить о пересмотре дела Круглякова сможет лишь спустя 20 лет.

newsroom.kh.ua