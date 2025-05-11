Солдата, який привласнив гроші військової частини і дезертирував, посадили на 7 років

Соборний районний суд міста Дніпра визнав військовослужбовця винним у привласненні чужого майна і дезертирстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 1 травня.

У грудні 2024-го військовослужбовцю мали виплатити 25 тисяч гривень допомоги на оздоровлення. Але працівники військової частини помилково перерахували на 2 мільйони і 417 тисяч гривень більше.

Солдат помилково отримані кошти не повернув і через кілька днів взагалі покинув місце служби в Донецькій області. Затримали його через два місяці.

У судовому засіданні чоловік щиро каявся і сказав. Що вже перерахував військовій частині 1,5 млн гривень — гроші, які він не встиг витратити.

На цей раз військовослужбовця за сукупністю злочинів покарали позбавленням волі на 7 років із кофіскацією майна.

У 2018 році чоловік служив в армії за контрактом. Але в 2019-му самовільно залишив службу і близько року не давав про себе знати. Лише, злякавшись відповідальності, він сам прийшов у військову прокуратуру. Тоді його засудили до умовного покарання.