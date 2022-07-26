Солдата засуджено до 2-х років дисбату за крадіжку в умовах війни

За публічного обвинувачення Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил суд визнав винним військовослужбовця ЗСУ у вчиненні крадіжки з проникненням у житло в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокурори у суді довели, що у травні 2022 року військовий, пошкодивши вікно, проник усередину домоволодіння. Перебуваючи вдома у потерпілої, злодій таємно викрав майно загалом на суму понад 2 тисячі гривень. Покинувши житло, зловмисник розпорядився викраденим майном на власний розсуд.

Дніпропетровським районним судом Дніпропетровської області солдата засуджено до 2 років тримання у дисциплінарному батальйоні. До набрання вироком законної сили військовослужбовець тримається під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил