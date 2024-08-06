Сommunitypolice: небайдужі черкащани затримали грабіжницю та передали її поліції

Слідчі розслідують кримінальне провадження. Затриманій вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Подія сталася опівдні 2 серпня на бульварі Шевченка у Черкасах. Невідома жінка зненацька підбігла й зірвала з плеча вагітної черкащанки сумку з особистими речами та почала тікати. Зловмисницю, затримали очевидці. По приїзду правоохоронців, вони передали правопорушницю поліціянтам. 27-річну місцеву жительку затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України.

За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури зловмисниці повідомили про підозру. За грабіж вчинений в умовах воєнного стану, ч. 4 ст. 186 КК України їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Наразі суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 121 120 гривень. Слідство триває.

Дякуємо правосвідомим громадянам за швидку реакцію на скоєння правопорушення та співпрацю з поліцією!

Відділ комунікації поліції Черкаської області