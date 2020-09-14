Соратники Кадырова заказали убийство нардепа Рады и военного за $1,7 млн.

Два чиновника из Чечни якобы заказали убийство украинского нардепа и экс-командира добробата за $1,7 млн.

Глава Урус-Мартановского района Грозного Валид Абдурешидов и один из заместителей главы правительства Чечни якобы заказали убийство нардепа Верховной Рады Украины и экс-командира одного из добровольческих батальонов. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которое расследуется Службой безопасности Украины.

По данным следствия, Абдурешидов и вышеуказанный чиновник, находясь в Чечне в 2018-2019 годах, наняли гражданина РФ для организации убийства, который согласился на предложение из-за денег. Ему пообещали $500 000 за убийство нардепа, а также 1 млн евро за экс-командира добробата. Абдурешидов и замглавы правительства Чечни давали указания о подборе киллеров, а также профинансировали покупку оружия, транспорта, средств связи и т.д.

Нанятый ими гражданин РФ рассказал правоохранителям о подготовке преступления. Далее он подыскал двух киллеров, которые не отказались от соучастия в преступлении, но затем одновременно обратились к украинским правоохранителям. 22 апреля 2019 года в Харьковской области один из киллеров через курьера получил аванс за убийство в размере $20 000. Эти деньги он передал правоохранителям.

В рамках расследования дела правоохранители допросили нардепа, убийство которого заказали чеченские политики. Он рассказал, что узнал о подготовке покушения еще в конце 2018 года. Гражданин РФ, которого наняли чеченцы, переслал нардепу в WhatsApp пять аудиозаписей на чеченском языке, из которых следовало, что заказчиком убийства является замглавы правительства Чечни.

Сейчас Офис Генпрокурора обратился к австрийским правоохранителям с просьбой о помощи в деле, поскольку нанятый для организации убийства гражданин РФ проживает в Австрии. В ОГП по-прежнему ожидают ответ. Расследование дела должно было закончиться 30 июля 2020 года, однако суд продлил его до 30 июля 2021 года.

Валид Абдурешидов – соратник главы Чечни Рамзана Кадырова. Осенью 2019 года Абдурешидов заявлял о преданности Кадырову и готовности умереть за него.

В июле в Вене убили чеченца Мамихана Умарова. Он был критиком Кадырова, называл себя бывшим наемником. Подозреваемого в убийстве задержали. Умаров был свидетелем по делу о теракте у телеканала Эспрессо в Киеве, в котором погиб охранник нардепа Мосийчука из спецназа, а также капитан полиции. Мосийчука и политолога Виталия Балу ранили. По данным СБУ, взрыв организовал сотрудник Генштаба РФ.

Также Умаров был свидетелем по делу об убийстве добровольца Амины Окуевой и покушения на Адама Осмаева. Чеченские чиновники якобы через него делали заказы на убийства.

Вину за убийство Умарова взяли на себя его родственники.