Соседские войны: житель Днепра заварил дверь соседу по подъезду (фото)

В Днепре на улице Березинской мужчина заварил дверь нелюбимому соседу. Пострадавшему пришлось вызывать правоохранителей и сотрудников ГСЧС.

Об этом сообщает «Днепр оперативный», ссылаясь на собственные источники.

Происшествие случилось на Березинской, 23. Мужчины долгое время конфликтовали, когда 39-летний днепрянин заварил двери своему соседу по подъезду. Попавшему в заключение человеку не удалось самостоятельно выбраться из квартиры.

Правоохранители и чрезвычайники прибыли на место и освободили 19-летнего местного жителя. Недобросовестного соседа задержали до выяснения обстоятельств. Сейчас злоумышленник находится в отделении полиции. На месте работала следственно-оперативная группа.