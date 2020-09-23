Сотрудника банка, подозреваемого в убийстве завуча в Тернополе, нашли повешенным

Полиция подозревает в жестоком убийстве заместителя директора тернопольской школы №11 Анжелы Макаренко сотрудника банка.

Спикер Национальной полиции Тернопольской области Сергей Крета рассказал OBOZREVATEL, что рассматривается версия конфликта из-за денег.

По данным правоохранителей, у женщины были разбита голова и ножевые ранения на шее.

«Версия ограбления отпала сразу, потому что в доме были золотые вещи и украшения, а также деньги, никто это не тронул. Скорее всего убийство произошло на бытовой почве, об этом говорил и характер нанесенных травм. Полиция проверила камеры наблюдения, опросила в том числе и сотрудников школы. Выяснилось, что к завучу в тот день приходил мужчина. Тогда стали проверять, был ли он у нее в доме», – отметил Крета.

Позднее удалось установить личность подозреваемого, им оказался сотрудник одного из банков Тернополя. Однако его тело было обнаружено недалеко от места жительства. Мужчина повесился в шахте лифта.

«По предварительной версии, конфликт произошел из-за денег. Кто кому был должен, мы пока не знаем, потому что и мужчина был не бедным человеком», – пояснил Крета.

Напомним, что тело убитой 53-летней Анжелы Макаренко нашли в ее доме в Тернополе 22 сентября.