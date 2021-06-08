Спецназ задержал подозреваемого в расстреле супругов в Житомирской области

Правоохранители задержали подозреваемого в расстреле супругов в селе Грубское Житомирской области. Стрелка задерживали с помощью спецназа.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в своем Telegram-канале.

В полицию о нападении сообщила дочь расстрелянных супругов. Правоохранители оперативно разыскали подозреваемого.

Мужчину задерживали с помощью спецназа. Также у него нашли оружие, из которого убили 46-летнего мужчину и тяжело ранили 39-летнюю женщину.

Стрелком оказался 58-летний мужчина. Правоохранителям он заявил, что супруги не вернули ему долг. На данный момент подозреваемый сотрудничает со следствием.

В ночь на 8 июня в полицию поступило сообщение о стрельбе селе Грубское Коростышевской громады. Неизвестный мужчина через окно расстрелял супругов. В полицию обратилась их дочь, которая на момент стрельбы находилась в другой комнате. Она не пострадала.

В результате 46-летний мужчина погиб, а 39-летняя женщина получила ранение в живот и ногу. Пострадавшую госпитализировали без сознания в реанимацию. Ей провели операцию. // УНИАН