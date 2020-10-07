Спецслужби РФ намагалися примусити до «конфіденційної співпраці» мешканця прикордонного району Чернігівщини

Російські правоохоронці затримали українця під час поїздки в РФ. Його «звинуватили» в порушенні трудового законодавства та умов перебування на російській території.

Щоб отримати його згоду на негласне співробітництво, ворожі спецслужби залякували українця та тиснули психологічно.

На їхню вимогу він мав передавати інформацію про військові частини та військовослужбовців, які проходять службу у районах на кордоні з РФ.

Після повернення додому чоловік добровільно звернувся до Служби безпеки України та надав свідчення щодо обставин його вербування та поставлених завдань.

Служба безпеки України