Співпраця з окупантами і пропагування ідей країни-агресора — Святогірському меру-зраднику повідомлено про підозру

Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру Святогірському міському голові у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї «руського миру». Також підозрюваний висловлював вдячність військовослужбовцям ЗС РФ, які захопили мирне місто.

Крім того, чоловік погодився на пропозицію представника окупаційної адміністрації РФ – «голови ДНР» обійняти посаду так званого голови тимчасово окупованого Святогірська, чим спричинив шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Нагадаємо, раніше голова Святогірська записав відеозвернення, в якому звинуватив військовослужбовців Збройних Сил України у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора