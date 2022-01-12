Співробітник поліції Луганщини організував злочинну схему зі збуту амфетаміну

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури правоохоронці регіону викрили на збуті психотропної речовини працівника Управління патрульної поліції в Луганській області та затримали співучасників наркоторгівлі (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 27-річний поліцейський разом з 44-річним мешканцем м. Рубіжне організували злочинну схему збуту на території Луганської області психотропної речовини – амфетаміну. Так, заради незаконного збагачення правоохоронець закупав у «наркоторгівця» психотропи та в подальшому продавав їх жителям Луганщини.

Під час чергового збуту амфетаміну 11 січня 2022 року у м. Рубіжне патрульного поліцейського та його спільника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У ході проведених обшуків у помешканні 44-річного чоловіка органи досудового розслідування виявили та вилучили речовини, зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини, а також грошові кошти, отримані від злочинної діяльності.

Наразі правоохоронними органами повідомлено про підозру затриманим та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську.

За вказаний злочин передбачено від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури