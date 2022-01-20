Співробітника колонії на Дніпропетровщині підозрюють в організації наркобізнесу

Працівники ДБР повідомили про підозру інспектору відділу нагляду і безпеки Синельниківської виправної колонії, який намагався влаштувати наркотрафік у колонії, збуваючи препарати ув’язненим.

За оперативною інформацією, 29-річний сержант внутрішньої служби через власні канали придбав чималу партію наркотиків.

Після цього він намагався пронести пакунки з наркотичними речовинами й лікарськими засобами у кишенях своєї форми.

Під час особистого огляду у нього виявили та вилучили понад 30 пакунків з канабісом, метадоном, метамфетаміном, димедролом.

18 січня 2022 року інспектору повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, наркотичного засобу у великих розмірах та психотропної речовини у місця позбавлення волі та придбанні, зберіганні з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 321 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.