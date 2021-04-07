Співробітника Служби судової охорони Луганщини судитимуть за збут наркотиків

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно співробітника групи швидкого реагування Територіального управління Служби судової охорони в Луганській області за фактом зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 24-річний сержант судової охорони, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом наркоторгівлі, організував на території Луганщині збут особливо небезпечного наркотичного засобу – канабісу. Він розповсюджував «товар» через месенджер «Телеграм» та систематично реалізовував шляхом «закладок» або особистої передачі покупцю.

Під час чергового збуту канабісу в м. Сєвєродонецьку вночі 11 лютого 2021 року співробітника Служби судової охорони затримано «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.

За результатами обшуку в орендованій особою квартирі виявлено та вилучено наркотичну речовину, отримані від реалізації грошові кошти, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Краматорську, оперативний супровід – Луганським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Обвинуваченому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури