Співробітники СБУ затримали зловмисників, які влаштували стрілянину в центрі Одеси

Оперативники Служби миттєво зреагували на інцидент, який стався в одному з ресторанів міста.

Під час стрілянини кулі влучили навіть у вікна протилежного будинку. Влаштували її вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення.

За оперативною інформацією учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угрупувань регіону.

Наразі слідчо-оперативною групою ГУ Нацполіції в Одеській області здійснюються невідкладні слідчі дії.

Служба безпеки України