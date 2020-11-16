Співробітників столичного Управління поліції охорони з фізичної безпеки викрито у заволодінні коштами клієнтів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом працівникам Управління поліції охорони з фізичної безпеки в місті Києві у заволодінні грошовими коштами, що сплачувались за договорами про надання послуг із забезпечення особистої безпеки фізичних осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, вказані особи, перебуваючи на посадах заступника начальника управління — начальника відділу та командира роти, після укладення договорів з фізичними особами про надання послуг із забезпечення особистої безпеки, частково їх не реєстрували, а грошові кошти, сплачені клієнтами за надані послуги, привласнювали та розподіляли між собою.

У ході слідства задокументовано 3 епізоди незаконного заволодіння коштами, внесеними клієнтами у якості оплати за здійснення особистої охорони та супроводу.

За результатами розслідування правоохоронцям повідомлено про підозру та наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Заходи з викриття правопорушення здійснено прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Київська міська прокуратура