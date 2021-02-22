Співробітнику ДСНС, який у нетверезому стані вбив випадкового перехожого, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру працівнику одного зі структурних відділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області за фактом вчинення умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, ввечері 10 жовтня 2020 року працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав

на двох випадкових перехожих, які проходили по тротуару поблизу пожежно-рятувальної частини.

Підозрюваний висловив обурення з приводу розмови двох чоловіків та почав бити їх кулаками по голові, від чого вони впали на асфальтобетонне покриття. Одному з потерпілих нетверезий нападник зухвало продовжив наносити численні удари кулаками та ногами в різні частини тіла, а в подальшому здійснив два стрибки обома ногами на голову. Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень в життєво важливі органи чоловік помер на місці.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську.

У разі доведення вини, вказаній особі загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури