Співробітницю поліції підозрюють у фальсифікації матеріалів кримінального провадження

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру дізнавачці сектору дізнання одного з районних управлінь поліції ГУНП в області за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з червня по липень минулого року 21-річна дізнавачка сектору дізнання одного з районних управлінь поліції ГУНП в області, знаючи про те, що потерпілий, обвинувачений та його захисник не брали участі у слідчих діях і не підписували процесуальні документи, склала завідомо неправдиві офіційні документи у кримінальному провадженні.



Поліціянтка підробила низку процесуальних документів від імені сторін кримінального провадження. У подальшому правоохоронець особисто підписала їх без фактичного проведення слідчих та процесуальних дій.

5 січня 2022 року дізнавачці повідомлено про підозру.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури