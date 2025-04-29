Співробітник центру забезпечення Міноборони за гроші організовував ухилянтам «непридатність» до військової служби

Працівники ДБР за сприяння керівництва Міноборони повідомили про підозру співробітнику Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу ЗСУ, який за гроші організовував оформлення «непридатності» чоловіків до військової служби.

У лютому цього року посадовець залучив до незаконної діяльності двох мешканців Одещини. Вони шукали охочих уникнути військової служби та пропонували їм за 12-16 тисяч доларів США знятися з військового обліку. Якщо людина вже перебувала у розшуку за ухилення від мобілізації, їй обіцяли також «вирішити» і це питання.

Організатор оборудки запевняв потенційних клієнтів, що має зв’язки в одному з районних ТЦК Одеської області, де й мали підробляти дані для звільнення військовозобов’язаних від служби.

За попередніми даними, схемою встигло скористуватися 10 чоловіків, частина яких вже встановлена.

Співробітника МО зі спільниками правоохоронці затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди від одного з ухилянтів у сумі 6 тис. доларів США.

Наразі військовому та його поплічникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення іншою особою, уповноваженої на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення співробітника Центру від посади.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває слідство, ДБР перевіряє причетність до оборудки посадовців ТЦК та встановлює повне коло осіб, які встигли скористатись «послугою».

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.