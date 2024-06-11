Співробітникам Маріупольського СІЗО, які присягнули на вірність російським окупантам, загрожує довічне ув’язнення

Прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох працівників правоохоронного органу за фактами державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

У березні 2022 року, під час масштабного наступу армії рф на місто, співробітники Державної установи «Маріупольській слідчий ізолятор» пішли на співпрацю з ворогом. Старший по корпусу та двоє молодших інспекторів відділу режиму і охорони разом із старшою інспекторкою відділу по роботі з персоналом зрадили присязі. Чоловіки та жінка добровільно обійняли псевдопосади в захопленій ворогом установі, незаконно підпорядкованій «державній службі виконання покарань міністерства юстиції днр». На той час в ізоляторі перебувало 353 особи.

Виконуючи покладені на них обов’язки, обвинувачені організовують роботу за російським законодавством. При цьому порушують конституційні права ув’язнених, адже деякі з них вже мали бути піддані суду України або звільнені з державної установи, проте вимушені перебувати під контролем окупаційної адміністрації.

Громадян оголошено у розшук. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування – ТУ ДБР, розташоване у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури