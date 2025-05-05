Співробітницю ЦНАПу за виключення чоловіків із військового обліку покарали умовно

Херсонський міський суд Херсонської області затвердив угоду про визнання винуватості за співучасть в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 25 квітня.

Йдеться про колишню спеціалістку з військового обліку та реєстрації місця проживання «Центру надання адміністративних послуг» Музиківської сільської ради Херсонської області.

У травні-вересні 2024 року вона пропонувала знайомим допомогу в уникненні військової служби. Далі за грошову винагороду співробітники ТЦК і СП вносили в документи неправдиві дані і чоловіків виключали з військового обліку як непридатних до військової служби.

Слідчі зібрали відомості щодо семи епізодів злочинної діяльності. У більшості випадків послуга коштувала 7 тисяч доларів.

Жінка діяла в організованій групі з трьома співробітниками ТЦК та СП, яким передавала частину коштів.

Обвинувачена пішла на угоду і зобовʼязалася викрити інших фігурантів. З огляду на таке її засудили до 5 років позбавленні волі, але звільнили від відбуття покарання з іспитовим строком 2 роки.