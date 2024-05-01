Сплатили податку на ₴6,2 млн. менше – директору та головбуху Карпатського біосферного заповідника повідомлено про підозру
За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору та головному бухгалтеру Карпатського біосферного заповідника.
Їм інкриміновано зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України).
За даними слідства, службові особи, персонально відповідаючи за правильність фінансової звітності заповідника, підписали і подали недостовірні податкові декларації з плати за землю. Вони умисно не застосували необхідні коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель. Це дало змогу установі протиправно занизити кінцеву суму податку.
Неправомірні дії підозрюваних призвели до сплати у місцевий бюджет на 6,2 млн грн менше земельного податку.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, із залученням оперативних співробітників ДБР.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet