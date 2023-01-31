Спливли скандальні факти про відповідального за збройні контракти Міноборони: є російські «хвости»

У березні 2014-го він закликав Київ “почути Крим” та “легалізувати референдум” на півострові.

Оприлюднено скандальні факти про Олександра Лієва, якого з літа 2022-го року очільник Міноборони Олексій Резніков призначив підписувати збройні контракти МО.

Кричущі факти про Лієва зібрав очільник ЦПК Віталій Шабунін, їх він оприлюднив у своєму Facebook. Він уточнив посаду Олександра – т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України.

Шабунін зазначив, що від Лієва залежить, у кого, за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Зрозуміло, у нього є всі координати виробництв в Україні. Крім того, він від імені Міноборони співпрацює з міжнародними партнерами щодо оснащення ЗСУ сучасною зброєю.

Далі очільник ЦПК детально розповів, хто ж такий Лієв, якого під час великої війни Резніков поставив на посаду головного відповідального за закупівлі зброї. А він – уродженець м. Ухта республіки Комі (РФ), екс-міністр курортів та туризму АР Крим часів Януковича. У березні 2014-го він в інтерв’ю “Громадському” закликав Київ “почути Крим” та “легалізувати референдум” на півострові.

“У січні 2006 року Лієв координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом Чорноморського флоту CРCР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на територію маяків у Великій Ялті, Феодосії та поблизу Генічеська”, – нагадує Шабунін.

Тож очільник ЦПК поцікавився, чи знав Резніков про ці російсько-корупційні “хвости” Лієва. “Не міг не знати – ця інформація елементарно гуглиться. Висновок з цієї історії має бути виключно кадровими. І стосуватися цей висновок має міністра безпосередньо”, – підсумував Шабунін.

Скандал у Міноборони із закупівлею продуктів для ЗСУ

21 січня 2023 року видання ZN.UA опублікувало матеріал про те, що Міноборони закуповує продукти для військових за завищеними цінами. Згодом міністр оборони України Олексій Резніков спростував заяву про те, що забезпечення харчування військовослужбовців здійснювалося за завищеними цінами.

НАБУ почало розслідування щодо закупівлі продовольства для військовослужбовців за завищеними цінами.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що будь-яка інформація про можливі прояви корупції повинна ретельно перевірятися та отримувати відповідну реакцію.

Згодом Резніков заявив, що підтримує ініціативу, щоб зробити частину оборонних закупівель відкритими. // УНІАН