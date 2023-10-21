Сподівався відвести від себе підозру: засуджено чоловіка, який спричинив смертельні тілесні ушкодження матері

Зловмисник запевняв правоохоронців, що ночував у друзів, а померлу матір виявив лише вранці. Проте, на підставі зібраних поліцейськими доказів та висновків експертиз, чоловік проведе за гратами 10 років.

Подія мала місце у березні минулого року. Зловмисник, який жив за рахунок маминої пенсії, розлютився, коли старенька відмовила йому у грошах. Озвірілий син кулаками бив матір, а після того, як пенсіонерка впала на підлогу – побив її ногами та відправився до друзів. Жінка від отриманого травматичного шоку, множинних переломів ребр та внутрішнього крововиливу померла.

Сподіваючись відвести від себе підозру та уникнути відповідальності правопорушник заперечував свою причетність до трагічної події та запевняв правоохоронців, що в той день залишився з ночівлею у друзів, а померлу матір виявив лише вранці та відразу повідомив про це своїй сестрі, яка викликала швидку та поліцію.

В рамках розпочатого кримінального провадження, слідчі призначили низку експертиз, зібрали достатньо доказів та під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення в спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, тобто тілесного ушкодження небезпечного для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілої, за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Закінчивши досудове розслідування слідчі скерували обвинувальний акт до суду.

Розглянувши матеріали провадження та дослідивши зібрані поліцейськими докази, суд визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Березівський районний відділ поліції Одещини