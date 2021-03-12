Сподіваючись отримати швидкий кредит, чоловік потрапив у шахрайську пастку

Повідомлення про шахрайство надійшло до співробітників поліції від 39-річного жителя одного із сіл Київської області. У нього з банківської картки невідомі зняли 6600 гривень.

Як встановили поліцейські, чоловік хотів оформити швидкий кредит.

На одному із сайтів знайшов відповідне оголошення. Через чатбот зв’язався з представником вказаної компанії. Потерпілого запевнили, що нададуть йому онлайн кредит готівкою у розмірі понад 50 тисяч гривень. Для цього попросили скинути копії паспорта, ідентифікаційного коду та поповнити на 6600 гривень банківську картку, куди б мала надійти позика. Мотивуючи тим, що «переказ не може бути зарахований на порожній рахунок».

Чоловік повірив та скинув копії документів, реквізити банківської картки представнику кредитної компанії. Після цього з його картки зникли 6600 гривень, а обіцяні кредитні гроші так і не надійшли.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ – шахрайство.

Киев Оперативный