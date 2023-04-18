Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в’язниці заочно

Приморський суд Одеси оголосив вирок колишньому заступнику керівника обласної міліції Дмитру Фучеджі, який фігурував у справі подій 2 травня: його засудили до 15 років позбавлення волі та позбавлення звання полковника.

Про це повідомляють голова ГО “Зелений лист” Владислав Балінський, “Суспільне“.

Фучеджі судили за його відсутності за звинуваченнями в організації масових заворушень, зловживанні службовим становищем, що призвело до трагічних наслідків; в поплічництві в захопленні будівель держорганів та втручанні в діяльність інших працівників правоохоронних органів.

Вирок оголосив суддя Коваленко В.М.

Передісторія:

2 травня 2014 року Дмитро Фучеджі керував представниками “Антимайдану”, які у центральній частині міста Одеса, біля Російського академічного театру на вулиці Грецькій, влаштували масові заворушення, вчиняли насильство, погроми та знищували майно. Внаслідок цього вогнепальні поранення отримали вісім людей, шестеро з них загинули.

4 травня 2014 року через бездіяльність Фучеджі, якого після заворшуень у місті призначили виконувачем обов’язків начальника ГУМВС України в Одеській області, “антимайданівці” захопили будівлю управління міліції та звільнили 63 своїх прибічників. За даними слідства, Фучеджі усно наказав відкрити камери ІТТ Одеського міського управління та звільнити затриманих.

Після подій 2 травня Фучеджі затримали, але потім відпустили під обіцянку ходити на допити.

6 травня того ж року Фучеджі втік із лікарні до так званої “Придністровської Молдавської Республіки” (за інформацією ЗМІ, Дмитро Фучеджі є рідним братом екс-голови МВС Придністров’я Івана Фучеджі), а звідти – до Росії, де потім роздавав інтерв’ю російським пропагандистам та виступав в ООН по відеозв’язку.

Із травня 2014 року Дмитро Фучеджі перебуває у розшуку. Попри втечу, ще у 2017 році він отримував українську пенсію.

У вересні 2022 року Державного бюро розслідувань повідомило, що завершило спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника керівника ГУ МВС України в Одеській області – начальника міліції громадської безпеки Дмитра Фучеджі за обвинуваченням в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Справа пішла до суду.

УП