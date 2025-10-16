Справа про ₴15 млн збитків: Ексслужбовцю Львівської митниці повідомили про підозру у відмові давати показання в суді проти підлеглого

За даними слідства, у серпні 2025 року у ВАКС розглядали справу колишнього митника, якого звинувачують у завданні державі понад 15 млн грн збитків через сприяння контрабанді електроніки (телефонів, ноутбуків тощо) на кордоні у квітні 2023 року.

Під час засідання один із ключових свідків – його колишній керівник, теж митник – відмовився свідчити. Він мотивував це правом, передбаченим статтею 63 Конституції України, хоча слідство вважає, що в його ситуації це право не застосовувалося, оскільки його свідчення не стосувалися його особистої вини.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 385 КК України.

Дізнання завершено, обвинувальний акт буде передано до суду.

Щодо іншого колишнього службовця митниці суд ухвалив обвинувальний вирок у вигляді 3,5 років позбавлення волі.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Національне антикорупційне бюро України