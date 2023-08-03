Справа про хабар у $3 млн. для голови Верховного Суду: Костянтину Жеваго повідомили про підозру

Власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго, який перебуває у Франції, повідомили про підозру у справі про хабар у 3 млн доларів для голови Верховного Суду.

“3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили власнику групи „Фінанси і кредит“ про підозру у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі. Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України”, — повідомили у НАБУ.

Оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги.

За даними слідства, у 2002 році підозрюваний придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі — ГЗК) у чотирьох компаній (далі — колишні акціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року підозрюваний вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. (1,8 млн дол. — суддям Верховного Суду, решта — як “оплата” посередницьких послуг).

Врешті-решт, Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн дол.

Під час отримання другого траншу у 450 тис. дол. 15 травня 2023 року Голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому”. // УНН