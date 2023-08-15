Справа «Укргазбанку»: суд залишив без змін запобіжні заходи ексзаступнику генпрокурора та його дружині

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Апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги на рішення про тримання під вартою колишнього заступника генерального прокурора України та його дружини.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд, передає УНН.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила апеляційні скарги сторони захисту на ухвали слідчого судді ВАКС про обрання колишньому заступнику генерального прокурора України та його дружині запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Фігуранти підозрюються у причетності до заволодіння 206 млн грн АТ “Укргазбанк” в період 2014-2019 років.

 

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