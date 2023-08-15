Справа «Укргазбанку»: суд залишив без змін запобіжні заходи ексзаступнику генпрокурора та його дружині

Апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги на рішення про тримання під вартою колишнього заступника генерального прокурора України та його дружини.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд, передає УНН.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила апеляційні скарги сторони захисту на ухвали слідчого судді ВАКС про обрання колишньому заступнику генерального прокурора України та його дружині запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Фігуранти підозрюються у причетності до заволодіння 206 млн грн АТ “Укргазбанк” в період 2014-2019 років.