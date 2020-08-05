Справи Майдану: правоохоронцю повідомлено про підозру за притягнення до відповідальності завідомо невинного 

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань повідомлено про підозру слідчому одного з відділів ГУ Нацполіції в Черкаській області.

Підозрюваному інкриміновано притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з фальсифікацією, а також завідомо незаконне тримання під вартою (ч. 2 ст. 372, ч. 3 ст. 371 КК України).

За даними слідства, 24 січня 2014 року правоохоронець, перебуваючи на посаді слідчого одного із міськвідділів ГУ МВС в Черкаській області, за відсутності будь-яких доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення склав і підписав повідомлення про підозру затриманій особі в масових заворушеннях та захопленні державних будівель. Наступного дня слідчий склав та подав до суду безпідставне клопотання про обрання стосовно завідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке було протиправно задоволено судом.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора