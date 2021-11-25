Справи Майдану: Судитимуть учасників злочинної організації, причетних до вбивства Василя Сергієнка

Прокурорами Офісу Генерального прокурора за результатами спеціального досудового розслідування затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох учасників злочинної організації – виконавців викрадення та вбивства активіста і журналіста Василя Сергієнка. Їх обвинувачують у вчинені у складі злочинної організації викрадення людини, умисного вбивства та порушенні недоторканності житла (ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені у складі злочинного угруповання вчинили викрадення, катування та подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка – одного із лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському на Черкащині. 4 квітня 2014 року активіста викрали з двору власного будинку, а наступного дня його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур.

На даний час обвинувачені перебувають у розшуку. Відносно ще шістьох осіб, обвинувачених у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, обвинувальні акти розглядаються судом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора