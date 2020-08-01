Справи Майдану: Завершено розслідування щодо «беркутівця» з Дніпропетровщини, а двох київських міліціонерів судитимуть

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві.

Експравоохоронцям інкримінується незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене групою осіб, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством, та службове підроблення (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 КК України).

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року правоохоронці перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. В ході затримання до потерпілого застосували фізичну силу, чим незаконно перешкодили проведенню зборів. У подальшому колишні міліціонери склали рапорти про затримання потерпілого, до яких внесли завідомо неправдиві відомості.

Також за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими ДБР завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міліціонера батальйону міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУ МВС України в Дніпропетровській області у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, та надані завідомо неправдивих показань, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину та зі штучним створенням доказів обвинувачення (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).

За даними слідства, 22 січня 2014 року колишній правоохоронець з метою перешкоджання проведенню зборів та мітингів на вул. Грушевського в м. Києві та для штучного створення доказів вчинення потерпілим злочину, будучи допитаним слідчим у якості свідка, надав завідомо неправдиві показання про те, що потерпілий нібито вчиняв протиправні дії, а саме брав участь у масових заворушеннях на вул. Грушевського в м. Києві в січні 2014 року, що не відповідало дійсності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора