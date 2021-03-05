Справу експрацівниці «Верховного суду» терористичній організації «ДНР» скеровано до суду

Прокуратурою Київської області за результатами спеціального досудового розслідування (in absentia) затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 41-річної громадянки України за фактом участі в терористичній організації (ч.1 ст.258-3 КК України).

Слідством встановлено, що з 2015 по 2018 роки вказана особа була членом терористичної організації ДНР, виконувала функції представника влади, працюючи на посаді головного спеціаліста у структурному підрозділі Верховного Суду терористичної організації ДНР, та, будучи членом Громадського руху «Донецька Республіка», входила до складу кваліфікаційної комісії, що приймала іспити у осіб, які претендували на здійснення нотаріальної діяльності в терористичній організації ДНР.

У листопаді 2019 року Службою безпеки України складено письмове повідомлення про підозру колишній співробітниці Верховного Суду ДНР, однак, у зв’язку з тим, що остання виїхала на тимчасово окуповану територію, вручити підозру особисто було неможливо. Її надіслали на електронну адресу підозрюваної, яка наступного дня підтвердила отримання підозри. З 27 листопада 2019 року фігурантку оголошено у розшук.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті.

Слідство здійснювалось слідчими СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури