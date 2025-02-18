Справу «Коростишівської банди» уперше за пів року почали слухати по суті. Бандюківські адвокати вправно відпрацьовували бабло
Раніше засідання переносили через неявку адвокатів.
Корольовський райсуд Житомира уперше за пів року судового процесу почав розгляд справи “Коростишівської банди” по суті. 17 лютого заслухали першого потерпілого, йдеться у сюжеті ТСН. До цього через неявку адвокатів обвинувачених засідання переносилось дев’ять разів. У прокуратурі припускають, що такі дії є затягуванням розгляду справи.
У справі підозрюють десятьох людей, з них двоє перебувають під домашнім арештом. Кожному інкримінують по декілька злочинів, а загалом вони фігурують у від п’яти до 15 кримінальних епізодах, зокрема системних вимаганнях, побиттях, зґвалтуваннях, убивствах.
При цьому обвинувачені просять змінити їм запобіжні заходи з утримання під вартою на домашній арешт. Не визнають злочинів навіть ті, кого затримали на місці злочину під час побиття людей.
Серед інкримінованих злочинів – вбивство учасника АТО та зґвалтування студенток. За даними слідства, банда роками тримала в страху Житомирську область, спеціалізувалась на викраденні людей, катуваннях, постановці на “лічильник”, вибиванні грошей та викупі боргів.
“Підозрювані та захисники, а справу до суду було направлено у липні 2024 року, всіляко намагаються уникнути наступної стадії судового розгляду, а саме – дослідження доказів. Йдеться про можливість допитати свідків, дослідити висновки численних експертиз, ознайомитися із чисельними слідчими експериментами”, – сказав керівник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Житомирської обласної прокуратури Андрій Ткачук.
СБУ та Нацполіція зібрали великий масив доказів проти обвинувачуваних. Адвокати ж “завалюють” суд бюрократичними клопотаннями про те, чи мали правоохоронці право затримувати членів банди, чи належно проводили слідчі дії з вилучення гранат, або чи мали маршрутні листи на пересування до місця де велися обшуки.
“Адвокати навіть клопотали про вилучення з обвинувального акту нібито не українських слів та про нагальну потребу підсудних поспілкуватися зі священником”, – йдеться в сюжеті ТСН.
До дослідження доказів суд може перейти тільки тоді, коли заслухає усіх 22 свідків та потерпілих. // LB.ua