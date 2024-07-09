Справу львівського бізнесмена Гринкевича щодо спроби дати $500 тис. хабаря посадовцю ДБР направлена до суду

Гроші призначались для сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Львівський бізнесмен, який намагався дати хабар одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, постане перед судом, повідомляє Державне бюро розслідувань. Згідно з матеріалами слідства, йдеться про Ігоря Гринкевича.

До суду направлено обвинувальний акт відносно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Гроші призначались для сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у травні 2024 року. З того часу тривало ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування.

Слідство встановило, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими Бюро кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив піти на крайні міри та завчасно «відкупитися» аби уникнути кримінальної відповідальності.

Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву.

Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою та одразу був затриманий працівниками Бюро.

Фігурант справи обвинувачується за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Справа Гринкевича

Ігор Гринкевич є підозрюваним у двох кримінальних справах. Його затримали 29 грудня 2023 за пропозицію хабара у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис. гривень. Майно бізнесмена арештували.

Уже під час перебування в СІЗО Гринкевичу оголосили другу підозру – в постачанні неякісного одягу для армії. Окрім того, фірми бізнесмена мали постачати військовим харчування.

Окрім Гринкевича-старшого, в справі про постачання для армії підозрюваним є його син Роман. Його затримали в Одесі після того, як він встиг побувати в розшуку. У ДБР казали, що спершу не могли затримати його, бо бракувало доказів. Зараз Роман Гринкевич теж перебуває під арештом. Дружина бізнесмена, професорка національного університету “Львівська політехніка” Світлана Гринкевич, звільнилася з навчального закладу за власним бажанням. Також на тлі скандалу Львівська ОВА повідомила про розірвання всіх контрактів з компаніями Гринкевичів. Аналогічний крок зробило й Міноборони, розірвавши усі контракти з компаніями Гринкевичів. // LB.ua