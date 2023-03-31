Справу щодо заступника голови ОП Олега Татарова закрили на початку повномасштабної війни – ЗМІ
За інформацією ЗМІ, кримінальне провадження, фігурантом якого був заступник очільника Офісу президента Олег Татаров, закрили ще у квітні 2022 року. Його підозрювали в причетності до давання хабаря за фальсифікацію експертизи в епізоді про заволодіння коштами Національної гвардії.
Про це повідомляє bihus.info.
Як зазначили у виданні, про закриття справи де фігурує Татаров їм повідомили в Офісі генерального прокурора у відповіді на запит.
Кримінальне провадження стосовно Олега Татарова було відкрито Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) ще у жовтні 2020 року.
У грудні того ж року НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили Татарову про підозру. Однак майже одразу Офіс генерального прокурора, який на той час очолювала Ірина Венедіктова, забрав провадження з НАБУ і передав його до Служби безпеки України, яку на той час очолював Іван Баканов.
Кримінальне провадження щодо Татарова відкрили у межах кейса по будівельній компанії “Укрбуд”, яка у в минулому була гігантом київського будівельного ринку і партнером багатьох держорганів, на замовлення яких зводилися житлові комплекси.
Один з таких – ЖК “Аристократ” – будували на замовлення Нацгвардії на землі однієї з її військових частин в центрі міста. В обмін на можливість забудувати ділянку компанія мала передати нацгвардійцям частину квартир у майбутньому ЖК “Аристократ”.
Однак у 2016-му “Укрбуд” запропонував, аби замість квартир у центрі Києва отримати їх в іншому об’єкті “Укрбуду”- на околиці міста. Тодішній очільник Нацгвардії Юрій Аллеров погодився на цю пропозицію.
Таким чином, різниця у вартості житла сягнула 80 мільйонів гривень і стала основою для розслідування Bihus.Info, а надалі – для справи НАБУ та САП.
У 2019-му через нерівноцінний обмін затримали Аллерова, топменеджерів “Укрбуду”, оцінювачів, які “урівняли” вартість квартир в різних частинах міста, а надалі – експрезидента компанії “Укрбуд” Максима Микитася.
Наприкінці 2020-го з’явилася інформація про можливу причетність до цієї справи Олега Татарова, який у 2017-му очолював юридичний департамент “Укрбуду” і, за даними слідства, був посередником між Микитасем та службовцем, який за винагороду сприяв створенню фейкової експертизи, що стосувалася оцінки вартості нерухомості.
У грудні 2021-го на запит інтернет-видання “Слово і діло” в Офісі генпрокурора повідомили, що слідство у справі Татарова не завершено: справу не закрили, але й не відправили до суду.
21 квітня 2022 року у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, кримінальне провадження за цим епізодом, передане від НАБУ до СБУ, закрили. В Офісі генпрокурора не повідомив, який орган і на який підставі прийняв рішення про закриття провадження.
- #Букви розповідають деталі скандалу тривалістю понад півтора місяця, у який виявились втягнутими громадська організація Центр протидії корупції, активіст та учасник російсько-української війни Сергій Стерненко та заступник голови Офісу президента Олег Татаров.