Справу Шуфрича, якого обвинувачують у державній зраді, почали розглядати по суті

У Шевченківському районному суді 30 вересня закінчили оголошувати обвинувальний акт у справі нардепа Нестора Шуфрича.

Чинного нардепа звинувачують у державній зраді і фінансуванні дій із метою зміни меж території або державного кордону України.

Державною зрадою прокуратура вважає те, що Шуфрич виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Володимира Сівковича, який виїхав до Росії і, начебто, став агентом ФСБ РФ. А саме робив депутатські запити за його вказівками, погоджував із ним свої виступи в ЗМІ, в яких дискредитував владу України.

Обвинувачення базується на телеграм-переписці — у 2021 році Шуфрич пересилав Сівковичу так звану «довідку» про вивезення екссудді Миколи Чауса, а також посилання на свої виступи в ЗМІ, в яких він звинувачував президента України у політичній неспроможності та непрофесійній кадровій політиці та ін.

Протягом майже року підготовчого засідання Шуфрич постійно висловлював незгоду з таким обвинуваченням.

— Сівкович — громадянин України, генерал СБУ на той час, проти якого не було ніяких кримінальних справ… Звернувся до свого товариша, якого знає 20 років, і обговорили питання, яке обговорювалося у суспільстві. Тільки кішки й собаки домашні його (викрадення Чауса — ред.) не обговорювали. Де тут злочин?! Якщо в СБУ є проблеми з Сівковичем, зі своїм власним генералом, то я тут до чого?!

Йдеться про просте питання. Депутатський запит із приводу того, чи є кримінальне провадження стосовно судді Чауса, якого в доволі непритаманний спосіб знайшли в вінницькому лісі — в спідньому. Я не хочу, щоб суддів України в спідньому знаходили в наших лісах і в закордонних лісах теж. Це погана практика: суддів возити за кордон в один бік в 16 році, потім в 21-му в інший бік, а потім у спідньому знаходити в лісі, — обурюється Шуфрич.

Він переконаний, що його судять за публічну діяльність нардепа. Тоді як Конституція України забороняє притягувати парламентарія до відповідальності за виступи і висловлювання.

— Я від своїх слів не відрікаюсь. Кожною цитатою, що мені інкримінує СБУ, я пишаюсь… І я вийду з цієї кімнати… Як у тому вірші. «Кандали тяжкі упадуть. Темниці рухнуть. Свобода радісно зустріне у входу і брати мечі вам віддадуть». Знайомі вам ці слова? — поцікавився Шуфрич у присутніх. — Я вам з голови переклав Пушкіна, його лист до декабристів. Ця історія закінчиться саме так: буде свобода, рухне темниця і меч знайдеться і брати, слава богу, є. Я з поваги перклав вам Пушкіна. За цей лист він був засуджений і цар його заслав, тому що він підтримував своїх друзів-декабристів, — говорив Шуфрич у засіданні липні цього року.

Інша стаття обвинувачення стосується кримської нерухомості Шуфрича. У 2013 році ТОВ «Авто Бізнес Груп», бенефіціаром якого є батько Шуфрича, купило в Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко частину колишнього профілакторію «ЗАТ «ФК «Динамо» у курортному селищі Сімеїз. Йшлося про незавершену будівлю і земельну ділянку площею 1,5 га.

Правоохоронці вважають, що реальним власником майна був народний депутат Шуфрич, який приховав купівлю. І після анексії півострова політик, нібито, убезпечив свою нерухомість, залучивши «Охрану» МВД РФ».

За текстом обвинувального акту, у квітні 2016-го Литвиненко як виконувач обовʼязків директора «Авто Бізнес Груп» отримав від менеджера фірми Сергія Гриня на електронну пошту проєкт договору з підприємством «Охрана» МВД РФ». Литвиненко, нібито, доповів про можливість залучення охорони парламентському помічнику Шуфрича Вячеславу Черепані, а той, у свою чергу, повідомив Шуфрича. Нардеп, за версією обвинувачення, за невстановлених обставин дав згоду на укладення договору.

За матеріалами справи, не пізніше середини липня 2016 року Черепаня за невстановлених організував передачу Литвиненку 648 тисяч рублів для оплати послуг російському підприємству. Дані про це отримані із електронної переписки менеджера і юристів Шуфрича. Зокрема, менеджер фірми в Криму надсилав Литвиненку звіт про витрати на охорону.

Прокурор каже, що Сівкович також знав про майно Шуфрича в Сімеїзі і оглядав його за дорученням нардепа і давав поради.

Сьогодні Черепаня перебуває на лаві підсудних разом із Шуфричем. Колишній адвокат Шуфрича Віктор Литвиненко уклав угоду про визнання винуватості і став важливим свідком по справі.

Після оголошення обвинувального акту Шуфрич хотів, щоб суд розʼяснив йому обвинувачення і в чому полягає протиправність його дій і якої шкоди було заподіяно.

Але головуючий суддя Олексій Глянь зацитував статті Кримінального кодексу і сказав, що прокурор вже оголосив обставини справи.

— До повноважень суду не входить розʼяснення, де які збитки заподіяні і що саме заподіяно. Це все зазначено в обвинувальному акті, — повідомив суддя.

Після цього нардеп зачитав заяву по порушення права на захист, що полягає у нерозʼясненні судом обвинувачення. Суддя долучив ці заяви і звернув увагу, що вони були надруковані, тобто наперед підготовлені до засідання.

— Я як народний депутат валю конституційний лад, частиною якого я є. Якийсь абсурд! Я не розумію!

На запитання про визнання вини Шуфрич відповів, що безумовно не визнає і згоден давати показання.

Обвинувачений Черепаня сказав, що з матеріалів справи обвинувачення зрозуміле, але винним він себе не вважає. І говорить, що прокуратура не має жодного доказу, що російській охороні справді сплачувалися гроші.

Адвокати хочуть виступити із тривалими вступними промовами. Суд планує вислухати їх у наступних засіданнях у листопаді.

Нагадаємо, що Шуфрич вже більше двох років утримується у ізоляторі СБУ. І наразі суд не помʼякшує йому запобіжний захід і не дає альтернативи в вигляді застави.

Під вартою нардеп переніс операцію із видалення грижі. Але до сьогодні продовжує скаржитися на стан здоровʼя. Адвокати кажуть, що медики рекомендують йому реабілітаційні процедури в умовах стаціонару.

У грудні 2024-го суд дозволив обвинуваченому Шуфричу виконувати депутатські повноваження із можливістю використовувати компʼютерну техніку і електронний цифровий підпис народного депутата, щоб брати участь у законотворчій діяльності. Але адвокат Шуфрича Дмитро Савицький сказав в останньому засіданні, що це рішення фактично не виконується.

Раніше суддя Павло Слободянюк, який головував у колегії, неодноразово висловлював окрему думку, що Шуфрича можна звільнити під заставу або на домашній арешт. Інші судді — Віталій Ковтуненко і Антоніна Кваша — позицію Слободянюка не поділяли. Зрештою, у травні 2025 року Слободянюка замінили у звʼязку з його тривалим відрядженням до Польщі, що не давало змоги розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу. Замість Слободянюка головуючим став суддя Глянь. Сторона захисту висловлювала недовіру суду, але відвід не задовольнили. // Судовий репортер