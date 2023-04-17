Справу священника Захарії, прихожани якого славили «матушку-русь», повернули прокурору через недоліки обвинувачення

Печерський суд Києва повернув прокурору обвинувальний акт щодо Анатолія Войтенка, відомого як архімандрит Української Православної Церкви Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Захарія.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 7 квітня.

12 листопада 2022-го Захарія провів у Лаврі богослужіння і прихожани виконали релігійну пісню «Богородиця».

«Звон плывёт, плывёт над россиею, пробуждается матушка-русь», — звучало в приміщенні церкви. Після цього Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо виправдування і прославляння країни-агресора.

За висновком лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Київського НДІСЕ, пісня «Богородиця» містить виправдовування і визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України. Захарії інкримінували, що він сприяв у виконанні пісні та не перешкодив цьому.

Суд відмовився розглядати справу по суті і повернув прокуророві обвинувальний акт. У рішенні зазначається, що висунуте обвинувачення повинно бути зрозумілим як сторонам кримінального провадження, так і суду.

Очевидно незрозумілим для стороннього та незацікавленого спостерігача, на думку суду, є спосіб вчинення пособництва у вчиненні невстановленими особами злочину.

Із обвинувального акту навіть для суду є незрозумілим, чим за даних фактичних обставин є приміщення церкви: засобом чи знаряддям виконання пісні.

Залишається незрозумілим, як Захарія надавав приміщення іншим особам для виконання пісні, чи був він власником, законним володільцем, розпорядником, або користувачем приміщення церкви, який може відмовити у доступі до нього чи доступ до приміщення Церкви є відкритим для будь-яких осіб,чи узгоджували з обвинуваченим прихожани виконання саме такої пісні, чи міг обвинувачений припинити це.

Суд вважає, що в обвинувальному акті немає повноцінного (конкретного) процесуального викладу формулювання обвинувачення. Його призначення до судового розгляду суперечитиме положеннями п.[a] ч.3 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою обвинувачений має право бути негайно і детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причину обвинувачення проти нього.

Підставою для повернення обвинувального акту суд називає суттєву невідповідність вимогам КПК.