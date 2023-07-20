Справи Майдану: Двох харків’ян, які викрали та катували людину, засуджено до 7 років тюрми

За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора двох осіб визнано винними у катуванні, хуліганстві, викраденні людини та незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів і мітингів (ч. 2 ст. 127, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146 та ст. 340 КК України).

Кожного з них засуджено до 7 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що ввечері 21 січня 2014 року біля станції метро «Петрівка» у м. Києві засуджені разом з іншими особами, залученими керівником «Оплоту», напали на учасників «Автомайдану». Вони застосовували предмети, заздалегідь заготовлені для нанесення тілесних ушкоджень.

Під час нападу підозрювані помилково ідентифікували громадянина як учасника «Автомайдану». Вони викрали його та перемістили в один з автобусів, на яких вранці приїхали з Харкова до Києва. Нападники вивезли чоловіка в лісову місцевість в районі станції метро «Бориспільська» в м. Києві.

Там в нічний час 22 січня 2014 року потерпілого незаконно, проти його волі утримували в наметі. Керівник «Оплоту» особисто його катував, мучив та застосовував інші насильницькі дії, з метою отримання інформації про обставини щодо організації та діяльності «Автомайдану».

У зв’язку із тривалим переховуванням засуджених від органів слідства та суду на території рф, судовий розгляд щодо них здійснювався за спеціальною заочною процедурою.

Нагадаємо, за вчинення цих злочинів до кримінальної відповідальності загалом притягнуто 16 осіб, щодо 9 з них наразі судами ухвалено обвинувальні вироки.

Досудове розслідування здійснювало ДБР.

Офіс Генпрокурора