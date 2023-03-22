Справи Майдану: Екскомандиру «Беркуту» повідомлено про підозру в організації теракту та умисних вбивств мітингувальників

Published

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України у Львівській області за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центральній частині м. Києва.

За даними слідства, підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ та ГУМВС України в м. Києві, для залякування населення організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Його метою було перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України. Протестувальники планували публічно висловити підтримку голосуванню народних депутатів за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень Президента.

Справи Майдану: Екскомандиру «Беркуту» повідомлено про підозру в організації теракту та умисних вбивств мітингувальників

Експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП «Беркут» спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Такі дії колишнього командира батальйону «Беркуту» призвели до вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 5, середньої тяжкості – 43, легких – 77.

На цей час за вказаними подіями до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, у тому числі колишнього Міністра внутрішніх справ України, його заступника, керівництво ГУМВС України в м. Києві, а також виконавців із числа співробітників МОП «Беркут».

Підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора

Like

Tags:

You may also like...