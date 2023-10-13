Справи Майдану: Судитимуть безпосередніх виконавців масових розстрілів активістів 20 лютого 2014 року на Інститутській – співробітників «чорної роти «Беркуту»

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно шести міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві. 20 лютого 2014 року вони виконали незаконний наказ та скоїли у співучасті з іншими правоохоронцями низку тяжких та особливо тяжких злочинів, організованих вищим керівництвом держави.

Розслідуванням установлено, що 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві міліціонери роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. В результаті цього загинули 48 та отримали вогнепальні поранення 90 учасників акцій протесту.

У подальшому знаряддя вчинення злочину були викрадені, пошкоджені та приховані. Частина з них була віднайдена та ідентифікована під час розслідування.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою (in absentia), у зв’язку з переховуванням обвинувачених на території країни-агресора та набуття громадянства останньої. Також відносно обвинувачених заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинуваченим інкриміновано перешкоджання на виконання явно злочинного наказу проведенню мирних акцій протесту, перевищення службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, вчинення терористичного акту, спричинення умисних вбивств та закінчених замахів на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викрадення табельної вогнепальної зброї (ч. 3 ст. 365; ст. 340; ч. 3 ст. 258; п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора