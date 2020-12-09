Спроба розтрати майна «Укрзалізниці» майже на ₴100 тис.: службовій особі повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури №5 повідомлено про підозру службовцю одного з підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» за фактом закінченого замаху на розтрату майна службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, службовець одного з відокремлених підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», діючи за попередньою змовою групою осіб, розробив незаконну схему розтрати товарно-матеріальних цінностей, які належать підприємству.

Зазначений службовець намагався збути третій особі запасні частини для гальмівної системи локомотивів, які належать АТ «Українська залізниця», загальною вартістю близько 100 тис. грн. Дії вказаної особи припинено співробітниками правоохоронних органів.

На території одного з підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» проведено обшуки.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слобідського відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури